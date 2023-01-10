Роналдо убеждал Моуринью возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью откажется от работы со сборной Бразилии ради работы в итальянском клубе.



Португальский специалист не собирается работать в сборной Бразилии несмотря на то, что в последние дни с ним по поводу назначения контактировал легендарный бразильский нападающий Роналдо, сообщает Corriere dello Sport.



Бывший футболист пытался убедить португальского специалиста принять предложение от сборной Бразилии летом.



Моуринью хочет продолжить работу на клубном уровне. В связи с этим он отклонит все предложения о работе со сборными.



Под руководством Моуринью «Рома» стала обладателем Лиги конференций в 2022 году. Сейчас «волки» вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а в Серии А клуб занимает шестое место.



Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

Новость по теме Карлос Альберто: Моуринью возглавит сборную Бразилии. Он просил меня стать его помощником

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок: