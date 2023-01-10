Вегорст уверен в переходе в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг желает видеть игрока в команде

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Вегорст уверен, что перейдет в английский клуб. Сейчас идут переговоры о прекращении его аренды в «Бешикташе», сообщает Manchester Evening News.
Главный тренер команды Эрик тен Хаг считает, что форвард станет хорошей подменой Антони Марсьялю, который еще ни разу в этом сезоне не смог отыграть 90 минут.
Тренера «МЮ» впечатляют показатели Вегорста в «Бешикташе». Крупные габариты Вегорста, а также его умение играть головой в «МЮ» расцениваются как полезные атрибуты для команды.
В успешном осуществлении сделки уверены и «МЮ», и Вегорст. Форвард ясно дал понять, что не собирается упускать шанс перейти в английский клуб. Тен Хаг хочет видеть его в команде.
У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).
Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бёрнли» с правом выкупа за € 10 млн.
Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике:
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