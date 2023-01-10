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«Боруссия» готова продать Тюрама в «Челси» за £ 8,5 млн

«Боруссия» готова продать Тюрама в «Челси» за £ 8,5 млн
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«Челси» продолжает искать варианты для усиления атаки.

Лондонский клуб работает над трансфером французского форварда Маркуса Тюрама. Мёнхенгладбахская «Боруссия» согласится продать нападающего за £ 8,5 млн, поскольку его контракт истекает уже в июне, сообщает The Times.

Кроме того, «синим» интересен вингер «ПСВ» Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности о переходе Жоау Феликса на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Германии Тюрам провёл 15 встреч за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Также на его счету два голевых паса в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.

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