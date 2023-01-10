«Боруссия» готова продать Тюрама в «Челси» за £ 8,5 млн

«Челси» продолжает искать варианты для усиления атаки.



Лондонский клуб работает над трансфером французского форварда Маркуса Тюрама. Мёнхенгладбахская «Боруссия» согласится продать нападающего за £ 8,5 млн, поскольку его контракт истекает уже в июне, сообщает The Times.



Кроме того, «синим» интересен вингер «ПСВ» Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна.



Напомним, ранее стало известно, что «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности о переходе Жоау Феликса на правах аренды.



В текущем сезоне чемпионата Германии Тюрам провёл 15 встреч за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Также на его счету два голевых паса в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.

Новость по теме «Челси» проявляет интерес не только к Маркусу Тюраму, но и к его брату Кефрену

Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли: