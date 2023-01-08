«Челси» проявляет интерес не только к Маркусу Тюраму, но и к его брату Кефрену
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Лондонский «Челси» проявляет интерес не только к нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, но и к его брату Кефрену. Об этом сообщает Daily Mail.
21-летний Кефрен Тюрам выступает за «Ниццу» на позиции опорного полузащитника. Он провёл за клуб 113 матчей после того, как бесплатно перешёл в «Ниццу» из «Монако» в 2019 году. Синие видят в игроке замену Энцо Фернандесу, трансфер которого близок к срыву. Интерес к Кефрену также проявляет «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кефрен Тюрам принял участие в 17 играх, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кефрена в € 25 млн. «Ницца» располагается на 11-м месте в Лиге 1. Команда набрала 21 очко в 17 матчах.
Новость по темеРомано: «Челси» начал переговоры по трансферу Маркуса Тюрама
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