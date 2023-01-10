Барбоза: назначение Мартинеса в сборную Португалии вызывает большой скептицизм

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал назначение 49-летнего испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии.
«Назначение Мартинеса вызывает большой скептицизм, потому что были другие португальские тренеры, которые заслуживают работать. У нас есть очень много молодых и талантливых специалистов, которых федерация не имела в виду. Пока что можно говорить, что в мире футбола большой скептицизм к назначению Мартинеса», — приводит слова Барбозы Metaratings.
Напомним, Роберто Мартинес ранее возглавлял сборную Бельгии. На прошедшем в Катаре чемпионате мира бельгийцы не смогли выйти из группы, в которой их соперниками были Марокко, Канада и Хорватия.
Сборная Португалии дошла до 1/4 финала чемпионата мира, проиграв на этой стадии Марокко. Португальцев возглавлял Фернанду Сантуш.
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