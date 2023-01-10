«Манчестер Сити» договорился о переходе 20-летнего полузащитника «Велес Сарсфилд»

«Манчестер Сити» приобретёт 20-летнего полузащитника «Велес Сарсфилд» Максимо Перроне – достигнута устная договорённость между клубами, сделка находится на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Аргентинец присоединится к новой команде после завершения Южноамериканского кубка U-20.
В 22 играх за «Велес» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Перроне забил два гола и получил 10 жёлтых карточек.
В 10 матчах Кубка Либертадорес он один раз поразил ворота соперника, а также стал автором двух результативных передач.
«Манчестер Сити» сохраняет шансы на победу во всех турнирах в этом сезоне. В прошлом матче «горожане» выбили «Челси» из Кубка Англии, одержав уверенную победе со счётом 4:0.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 10 января 2023
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