Льорис — об игре Мартинеса в финале ЧМ: я слишком рационален, чтобы дурачиться в воротах

Французский голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной Франции, высказался об игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в серии пенальти финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«На самом деле есть вещи, которые я не умею делать. Дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника, — это то, чего я не умею. Я слишком рационален, слишком честен, чтобы заниматься подобным», — приводит слова Льориса L'Equipe.



Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франция уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира в Катаре. Третье место на чемпионате мира — 2022 заняла национальная команда Хорватии.

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