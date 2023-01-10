Президент «Оренбурга» заявил, что в клубе не заинтересованы в услугах Дениса Глушакова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не интересуется полузащитником Денисом Глушаковым.



«Футбольный клуб «Оренбург» полностью укомплектован. Мы допускаем, что может быть какой-то форс мажор, но мы закончили трансферную кампанию. Поэтому ни к каким футболистам любого уровня, включая Дениса Глушакова, никакого интереса проявлять не будем», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 9 января, Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок». Позже 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.