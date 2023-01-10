Аршавин: «Зенит» интересовался Сычевым. Но в «Зенит» уже идти не хотят, до чего дожили!

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин иронично ответил на вопрос об интересе сине-бело-голубых к форварду Владимиру Сычевому, который недавно перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов».



«Да, «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!



Он бежит неплохо, головёшкой хорошо играет. Нагловатый парень. Сычевой — футболист немного другого плана, нежели Сергеев, я бы не стал их сравнивать», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.