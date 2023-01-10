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Серхио Рамос отреагировал на решение Гарета Бэйла завершить карьеру

Серхио Рамос отреагировал на решение Гарета Бэйла завершить карьеру
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос отреагировал на решение своего бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Гарета Бэйла завершить игровую карьеру.

«Гарет, я был очень счастлив разделить с тобой столько приятных моментов… За свою карьеру ты завоевал невероятное количество титулов, забил много голов и оставил много воспоминаний. Желаю тебе всего наилучшего на новом жизненном этапе», — написал Рамос в одной из своих соцсетей.

Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

На минувшем чемпионате мира — 2022 Бэйл выступал в составе сборной Уэльса. Валлийцы заняли последнее место в группе В и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.

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