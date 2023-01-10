Фердинанд: Кейн ничего не выиграет с «Тоттенхэмом». «МЮ» должен побороться за Гарри

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал «красных дьяволов» вступить в борьбу за нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.



«Манчестер Юнайтед», пригласите Гарри Кейна. Простите меня, болельщики «Тоттенхэма». Но ваш клуб ничего не выиграет. Кейн ничего не выиграет с этой командой. Сейчас они в некотором смятении. «Манчестер Юнайтед», которому нужен игрок, забивающий по 20-25 голов за сезон, где вы? Собираетесь побороться? За Кейна придётся заплатить большую сумму. Но, по крайней мере, вы будете знать, что получите стабильного игрока, забивающего необходимое количество голов за сезон. Так что Гарри Кейн не может никуда уйти, кроме «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Goal.com со ссылкой на YouTube-канал Vibe with Five.

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