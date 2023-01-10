Макрон хочет, чтобы Мишель Платини сменил Ноэля Ле Грэ на посту президента FFF

Президент Франции Эммануэль Макрон связался с Мишелем Платини, чтобы выяснить, готов ли бывший президент УЕФА сменить действующего главу Федерации футбола Франции (FFF) – Ноэля Ле Грэ, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Ле Грэ недавно попал в скандал, позволив себе резкое высказывание о легенде французского футбола — Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост тренера трёхцветных до того, как федерация продлила контракт Дидье Дешама до 2026 года. После этого многие игроки французской команды осудили Ле Грэ за его слова. Макрон также не оценил высказывание функционера.

Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. От должности президента организации он был отстранён из-за расследования коррупции в ФИФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА сначала отстранила Платини от футбольной деятельности на восемь лет, но позже срок был сокращён до четырёх.

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