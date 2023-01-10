Анчелотти — завершившему карьеру Бэйлу: незабываемо. Спасибо, Гарет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение валлийского футболиста Гарэта Бэйла завершить профессиональную карьеру.



Специалист опубликовал на своей странице в социальных сетях изображение памятного гола Бэйла за «Реал» в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:1) в 2014 году. Тогда Бэйл сделал рывок со своей половины поля, пробежал мимо защитника каталонцев Марка Бартры и отправил мяч в ворота на 85-й минуте встречи. Тренером «Реала» на тот момент тоже был Анчелотти.



«Незабываемо. Спасибо, Гарет Бэйл», — написал Анчелотти.



Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.