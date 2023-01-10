Анчелотти — завершившему карьеру Бэйлу: незабываемо. Спасибо, Гарет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение валлийского футболиста Гарэта Бэйла завершить профессиональную карьеру.
Специалист опубликовал на своей странице в социальных сетях изображение памятного гола Бэйла за «Реал» в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:1) в 2014 году. Тогда Бэйл сделал рывок со своей половины поля, пробежал мимо защитника каталонцев Марка Бартры и отправил мяч в ворота на 85-й минуте встречи. Тренером «Реала» на тот момент тоже был Анчелотти.
«Незабываемо. Спасибо, Гарет Бэйл», — написал Анчелотти.
Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.
- 10 января 2023
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:07
-
13:01
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:50
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:25
-
11:18
-
11:10
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:53