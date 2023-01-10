Рианчо: возвращение Глушакова в «Спартак»? Это просто смешно. Звучит как шутка

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо не верит в перспективу возвращения Дениса Глушакова в московский клуб. По мнению Рианчо, разговоры о переходе полузащитника в стан красно-белых больше похоже на шутку.

«Возможное возвращение Глушакова в «Спартак»? Это просто смешно (смеётся). Это звучит как шутка», — приводит слова Рауля Рианчо Legalbet.

Напомним, накануне стало известно, что Денис Глушаков уходит из «Химок». Он попал в группу футболистов, которых подмосковный клуб не взял на сборы. После этого полузащитник объявил о своём уходе из «Химок».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Денис выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год.