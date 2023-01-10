Аршавин: в «Спартак» работать точно не пойду. Надеюсь, меня туда не позовут

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке». На данный момент 41-летний экс-футболист занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.

«Я хочу работать в «Зените», пока всем доволен. Допускаю ли когда-то работу в «Спартаке»? Думаю, первым, кого повесят болельщики «Спартака», будет человек, который позовёт меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди, и меня не позовут в эту команду. А если найдётся неадекватный — я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» работать точно не пойду», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, во времена игровой карьеры Аршавин выступал за «Зенит», а также играл за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».