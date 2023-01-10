Аршавин: в «Спартак» работать точно не пойду. Надеюсь, меня туда не позовут

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке». На данный момент 41-летний экс-футболист занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.
«Я хочу работать в «Зените», пока всем доволен. Допускаю ли когда-то работу в «Спартаке»? Думаю, первым, кого повесят болельщики «Спартака», будет человек, который позовёт меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди, и меня не позовут в эту команду. А если найдётся неадекватный — я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» работать точно не пойду», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, во времена игровой карьеры Аршавин выступал за «Зенит», а также играл за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- 10 января 2023
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:50
-
14:44
-
14:29
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:07
-
13:01