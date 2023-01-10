Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: теперь Бэйл может стать прекрасным гольфистом

Гвардиола: теперь Бэйл может стать прекрасным гольфистом
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение валлийского футболиста Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру.

«Какой же игрок! Фантастическая карьера, Гарет многое выиграл. Думаю, он отыграл больше 100 матчей за сборную Уэльса. Теперь он может стать прекрасным гольфистом. Когда я приглашал его поиграть, он был занят. Может, теперь у Бэйла будет время, я приглашу его снова», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Бэйл завершил карьеру в возрасте 33 лет. Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Новость по теме
Анчелотти — завершившему карьеру Бэйлу: незабываемо. Спасибо, Гарет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023