Гвардиола: теперь Бэйл может стать прекрасным гольфистом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение валлийского футболиста Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру.



«Какой же игрок! Фантастическая карьера, Гарет многое выиграл. Думаю, он отыграл больше 100 матчей за сборную Уэльса. Теперь он может стать прекрасным гольфистом. Когда я приглашал его поиграть, он был занят. Может, теперь у Бэйла будет время, я приглашу его снова», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Напомним, Бэйл завершил карьеру в возрасте 33 лет. Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.