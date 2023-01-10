Сергей Юран: хочу, чтобы во второй части сезона РПЛ развернулась борьба за чемпионство
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от второй части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Нет такого, что буду за кем-то внимательно следить. Просто хочется, чтобы во второй части сезона РПЛ в верхней части турнирной таблицы развернулась борьба за чемпионство, за тройку. Буду следить за интригой. Интрига всегда украшает футбол», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (36) — на втором месте. В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (35). Матчи 18-го тура РПЛ пройдут 5 марта.
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