Сергей Юран: хочу, чтобы во второй части сезона РПЛ развернулась борьба за чемпионство

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от второй части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Нет такого, что буду за кем-то внимательно следить. Просто хочется, чтобы во второй части сезона РПЛ в верхней части турнирной таблицы развернулась борьба за чемпионство, за тройку. Буду следить за интригой. Интрига всегда украшает футбол», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (36) — на втором месте. В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (35). Матчи 18-го тура РПЛ пройдут 5 марта.