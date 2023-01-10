Четыре экс-тренера женской лиги США пожизненно отстранены от работы после обвинений в домогательствах и абьюзе, сообщает ESPN.

На основании совместного расследования Национальной женской футбольной лиги и профсоюза игроков был вынесен дисциплинарный приговор. Расследование последовало за отчётом The Athletic, выпущенным в 2021 году. В нём были изложены обвинения в домогательствах и принуждении к сексу в 2015 году, предъявленные экс-тренеру «Портленд Торнс» Полу Райли. Кроме того, в отчёте сообщалось, что экс-тренер «Чикаго Ред Старс» Рори Дэймс подвергал своих подопечных эмоциональному насилию и словесному абьюзу.



Экс-тренеры Пол Райли, Кристи Холли, Рори Дэймс и Ричи Берк получили пожизненное отстранение от любой работы в лиге. Также был наложен двухлетний запрет на трудоустройство бывшему тренеру «Юта Роялз» Крейгу Харрингтону и бывшему директору «Готэма» Элис ЛаХью, а также определены условия их повторного трудоустройства после запрета. Кроме того, «Портленд Торнс» и «Чикаго Ред Старс» получили штрафы в размере $ 1 млн и $ 1,5 млн соответственно.