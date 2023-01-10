Карагунис, Абидаль и Санья приедут в Москву на «Кубок Легенд»

Стали известны имена первых 10 футболистов, которые примут участие в «Кубке Легенд – 2023» в Москве. Среди подтвердивших своё участие:



• Георгиос Карагунис (Греция)

• Фернанду Мейра (Португалия)

• Эрик Абидаль (Франция)

• Хавьер Чевантон (Уругвай)

• Мохамед Сиссоко (Мали)

• Эдмилсон (Бразилия)

• Диего Лугано (Уругвай)

• Бакари Санья (Франция)

• Хасан Кабзе (Турция)

• Джованни (Бразилия)



Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд, предварительно: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

Билеты уже доступны в продаже