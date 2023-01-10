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Карагунис, Абидаль и Санья приедут в Москву на «Кубок Легенд»

Карагунис, Абидаль и Санья приедут в Москву на «Кубок Легенд»
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Стали известны имена первых 10 футболистов, которые примут участие в «Кубке Легенд – 2023» в Москве. Среди подтвердивших своё участие:

Георгиос Карагунис (Греция)
Фернанду Мейра (Португалия)
Эрик Абидаль (Франция)
Хавьер Чевантон (Уругвай)
Мохамед Сиссоко (Мали)
Эдмилсон (Бразилия)
Диего Лугано (Уругвай)
Бакари Санья (Франция)
Хасан Кабзе (Турция)
Джованни (Бразилия)

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд, предварительно: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

Билеты уже доступны в продаже

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