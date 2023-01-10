Снейдер — о Вегорсте в «МЮ»: это не может быть правдой. В АПЛ 300 таких игроков

Бывший голландский футболист Уэсли Снейдер усомнился в правильности решения «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Бешикташа» Ваута Вегорста.
«Я думаю, что трюк со штрафным ударом [в матче Нидерландов и Аргентины на ЧМ-2022] все видели, так что в Англии на это уже не клюнут. Что касается его как нападающего, действительно ли он тот, кого «Юнайтед» ждёт? Я так не думаю. В Премьер-лиге всё ещё есть 300 таких игроков. Должно быть, это какой-то фокус. Это не может быть правдой», — приводит слова Снейдера Goal со ссылкой на Veronica Offside.
Сейчас Вегорст выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бёрнли» с правом выкупа за € 10 млн. На ЧМ-2022 он принял участие в четырёх матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала с Аргентиной (2:2, 3:4 по пен.).
- 10 января 2023
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