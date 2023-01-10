Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец рассказал, за какими командами будет внимательно следить во второй части РПЛ

Бышовец рассказал, за какими командами будет внимательно следить во второй части РПЛ
Комментарии

Бывший футболист и тренер Анатолий Бышовец рассказал, за какими командами будет внимательно следить во второй части Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что интерес во второй части сезона вызывает соперничество «Зенита» и «Спартака». Но лично мне ещё интересен «Ростов». Здесь очень привлекательная молодёжь, проявившая себя в 2022-м. За ними будет интересно следить — в том числе за динамикой и развитием.

В «Краснодаре» есть два молодых игрока — Кривцов и Сперцян. Думаю, их потенциал достаточный. Для меня будет интересно следить за тем, насколько здорово им удастся провести вторую половину чемпионата.

Учитывая, что я динамовец, мне интересно выступление «Динамо». От команды жду, что она сумеет реализовать тот потенциал и уровень игроков, который у неё есть. «Динамо» может включиться за соперничество и с «Ростовом», и со «Спартаком», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023