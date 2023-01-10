Бышовец рассказал, за какими командами будет внимательно следить во второй части РПЛ

Бывший футболист и тренер Анатолий Бышовец рассказал, за какими командами будет внимательно следить во второй части Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, что интерес во второй части сезона вызывает соперничество «Зенита» и «Спартака». Но лично мне ещё интересен «Ростов». Здесь очень привлекательная молодёжь, проявившая себя в 2022-м. За ними будет интересно следить — в том числе за динамикой и развитием.
В «Краснодаре» есть два молодых игрока — Кривцов и Сперцян. Думаю, их потенциал достаточный. Для меня будет интересно следить за тем, насколько здорово им удастся провести вторую половину чемпионата.
Учитывая, что я динамовец, мне интересно выступление «Динамо». От команды жду, что она сумеет реализовать тот потенциал и уровень игроков, который у неё есть. «Динамо» может включиться за соперничество и с «Ростовом», и со «Спартаком», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 10 января 2023
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