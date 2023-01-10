Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ

Появилось расписание 18-го, 19-го и 20-го туров Российской Премьер-Лиги.
18-й тур
3 марта
19:00. «Факел» — «Химки»
4 марта
14:00. «Спартак» — «Урал»
16:30. «Ахмат» — «Оренбург»
16:30. «Зенит» — «Пари НН»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»
5 марта
14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
19:30. «Сочи» — ЦСКА
19-й тур
10 марта
19:00. «Сочи» — «Оренбург»
11 марта
14:00. «Торпедо» — «Урал»
16:30. «Спартак» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Локомотив»
19:00. «Краснодар» — «Динамо»
12 марта
14:00. «Зенит» — «Химки»
16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»
19:30. «Ростов» — «Пари НН»
20-й тур
18 марта
12:00. «Оренбург» — «Спартак»
14:15. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Факел» — «Сочи
19:30. «Локомотив» — «Краснодар»
19 марта
14:00. «Химки» — «Ростов»
16:30. «Пари НН» — «Торпедо»
16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Зенит»
В расписании указано московское время.
- 10 января 2023
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