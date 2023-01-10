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Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ

Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ
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Появилось расписание 18-го, 19-го и 20-го туров Российской Премьер-Лиги.

18-й тур

3 марта

19:00. «Факел» — «Химки»

4 марта

14:00. «Спартак» — «Урал»

16:30. «Ахмат» — «Оренбург»

16:30. «Зенит» — «Пари НН»

19:30. «Ростов» — «Локомотив»

5 марта

14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»

16:30. «Краснодар» — «Торпедо»

19:30. «Сочи» — ЦСКА

19-й тур

10 марта

19:00. «Сочи» — «Оренбург»

11 марта

14:00. «Торпедо» — «Урал»

16:30. «Спартак» — «Факел»

16:30. «Ахмат» — «Локомотив»

19:00. «Краснодар» — «Динамо»

12 марта

14:00. «Зенит» — «Химки»

16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»

19:30. «Ростов» — «Пари НН»

20-й тур

18 марта

12:00. «Оренбург» — «Спартак»

14:15. «Урал» — «Динамо»

16:30. «Факел» — «Сочи

19:30. «Локомотив» — «Краснодар»

19 марта

14:00. «Химки» — «Ростов»

16:30. «Пари НН» — «Торпедо»

16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»

19:30. ЦСКА — «Зенит»

В расписании указано московское время.

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