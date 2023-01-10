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Руд Гуллит поделился воспоминаниями о Джанлуке Виалли

Руд Гуллит поделился воспоминаниями о Джанлуке Виалли
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Бывший футболист Руд Гуллит поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни итальянском игроке и тренере Джанлуке Виалли.

«Это я привёл его в «Челси» из «Юве», и для нас он был важным игроком, все его любили. Я соперничал с ним, когда был в «Милане»: он был нападающим «Сампдории» вместе с Манчини. Какая пара… А также в сборной: матчи между Нидерландами и Италией всегда были тяжёлыми, а он был грозным нападающим.

Джанлука был личностью, хорошим парнем, который воспитывался в финансово благополучной семье. Он был джентльменом в своём поведении и отношениях с людьми.

Виалли — большая потеря, и он ушёл слишком рано. В последнее время мы редко виделись. Он занял моё место в качестве тренера «Челси» после того, как я тренировал его полтора сезона, но между нами всё было отлично. Помню, несколько лет назад мы встретились на телешоу в Италии и много смеялись. Абсурдно, что после всех трофеев, которые он выиграл в качестве тренера «Челси», он управлял только «Уотфордом», а потом не получил ни одного приглашения. Вот почему было так приятно, что он выиграл чемпионат Европы со сборной, пусть даже в качестве ассистента», — приводит слова Гуллита La Gazzetta dello Sport.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
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