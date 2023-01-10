Руд Гуллит поделился воспоминаниями о Джанлуке Виалли

Бывший футболист Руд Гуллит поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни итальянском игроке и тренере Джанлуке Виалли.

«Это я привёл его в «Челси» из «Юве», и для нас он был важным игроком, все его любили. Я соперничал с ним, когда был в «Милане»: он был нападающим «Сампдории» вместе с Манчини. Какая пара… А также в сборной: матчи между Нидерландами и Италией всегда были тяжёлыми, а он был грозным нападающим.

Джанлука был личностью, хорошим парнем, который воспитывался в финансово благополучной семье. Он был джентльменом в своём поведении и отношениях с людьми.

Виалли — большая потеря, и он ушёл слишком рано. В последнее время мы редко виделись. Он занял моё место в качестве тренера «Челси» после того, как я тренировал его полтора сезона, но между нами всё было отлично. Помню, несколько лет назад мы встретились на телешоу в Италии и много смеялись. Абсурдно, что после всех трофеев, которые он выиграл в качестве тренера «Челси», он управлял только «Уотфордом», а потом не получил ни одного приглашения. Вот почему было так приятно, что он выиграл чемпионат Европы со сборной, пусть даже в качестве ассистента», — приводит слова Гуллита La Gazzetta dello Sport.