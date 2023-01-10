Романо: «МЮ» заплатит € 3 млн за аренду Вегорста. Ваут дал согласие на переход

«Манчестер Юнайтед» достиг полного устного соглашения о переходе с нападающим «Бёрнли» Ваутом Вегорстом, выступающим за «Бешикташ» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, английский клуб арендует 30-летнего футболиста за € 3 млн. Однако «Бешикташ» согласен досрочно прервать свой контракт аренды, если найдёт замену игроку сборной Нидерландов. Права на Вегорста принадлежат «Бёрнли».

Ваут Вегорст в 18 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре форвард оформил дубль в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале турнира (2:2, 5:6 пен.).

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