«Давайте уважать решение Промеса». Каррера — о пропуске футболистом сбора «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игроке красно-белых Квинси Промесе.
«Пропуск сбора может повлиять на качество игры. Но зато Квинси будет очень заряжен, когда снова начнёт тренироваться вместе с командой.
Если Промес вынужден пропустить сбор по личным причинам — это его право. Значит, так действительно нужно. Давайте уважать его решение», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес может пропустить сборы в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды. После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом».
- 10 января 2023
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
20:49
-
20:40
-
20:22
-
20:20
-
20:13
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:07