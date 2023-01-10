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«Давайте уважать решение Промеса». Каррера — о пропуске футболистом сбора «Спартака»

«Давайте уважать решение Промеса». Каррера — о пропуске футболистом сбора «Спартака»
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игроке красно-белых Квинси Промесе.

«Пропуск сбора может повлиять на качество игры. Но зато Квинси будет очень заряжен, когда снова начнёт тренироваться вместе с командой.

Если Промес вынужден пропустить сбор по личным причинам — это его право. Значит, так действительно нужно. Давайте уважать его решение», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес может пропустить сборы в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды. После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом».

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