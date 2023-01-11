Рашфорд забил в шестом матче подряд за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил в шестом матче подряд.



Англичанин оформил дубль в игре с «Чарльтоном» (3:0) в Кубке английской лиги, выйдя на замену на 60-й минуте.



Голевая серия форварда началась 21 декабря в игре с «Бёрнли» (2:0). Всего после перерыва на чемпионат мира — 2022 у Рашфорда семь голов и две результативные передачи за шесть игр.



В ночь с 10 на 11 января мск состоялся матч четвертьфинала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтон Атлетик». Игра началась в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0 и вышел в полуфинал турнира.



Ранее «Манчестер Юнайтед» победил в Кубке лиги «Астон Виллу» со счётом 4:2 и «Бёрнли» со счётом 2:0.

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