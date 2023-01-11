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«Лестер» нацелился на нападающего сборной Аргентины

«Лестер» нацелился на нападающего сборной Аргентины
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«Лестер» ведет переговоры по трансферу нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса, сообщил в своих социальных сетях журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб предложил аргентинскому футболисту контракт до лета 2027 года с зарплатой в 4 млн евро. Сейчас команды находятся на стадии обсуждения потенциальной сделки.

Трансферная стоимость игрока по оценке Transfermarkt.com составляет 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гонсалес провёл в составе «Фиорентины» 11 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми голами. Он выступает за «Фиорентину» с 2021 года.

Гонсалес вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира 2022 гоад в Катаре, однако не принимал участия в матчах.

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