«Аль-Наср»: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.



Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.



«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира.



Основное внимание у Роналду сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха», – написано в официальном заявлении саудовского клуба.



Напомним, португалец подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

Новость по теме Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем команды с «Барселоной»

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре: