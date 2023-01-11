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«Аль-Наср»: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030

«Аль-Наср»: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.

«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира.

Основное внимание у Роналду сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха», – написано в официальном заявлении саудовского клуба.

Напомним, португалец подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

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