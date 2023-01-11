Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем команды с «Барселоной»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил расположение «Бетиса» в Саудовской Аравии.
Футболист приехал в отель команды, где она готовится к матчу Суперкубка Испании. Игрок «Бетиса» Вильям Карвалью выложил совместное фото со своим партнёром по сборной Португалии в свою социальную сеть.
Фото: Из личного архива Вильяма Карвалью
Матч «Бетис» – «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании состоится завтра, 12 января. Он пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.
Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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