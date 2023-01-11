Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем команды с «Барселоной»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил расположение «Бетиса» в Саудовской Аравии.



Футболист приехал в отель команды, где она готовится к матчу Суперкубка Испании. Игрок «Бетиса» Вильям Карвалью выложил совместное фото со своим партнёром по сборной Португалии в свою социальную сеть.

Фото: Из личного архива Вильяма Карвалью

Матч «Бетис» – «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании состоится завтра, 12 января. Он пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.



Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.



Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»: