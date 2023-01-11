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Ван Бастен: опасно, если у вас в команде много голландцев, Тен Хагу нужно быть осторожным

Ван Бастен: опасно, если у вас в команде много голландцев, Тен Хагу нужно быть осторожным
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Экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о возможном переходе соотечественника Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед».

«Ситуация может стать опасной, если у вас слишком много голландцев, а дела идут не очень хорошо.

Такое можно было увидеть в «Барселоне», когда там было пять футболистов из Нидерландов. Это будет работать против вас. Тен Хагу следует быть осторожным.

У меня есть сомнения насчет Вегорста. Взгляните на Люка де Йонга – вот настоящий форвард, умеющий играть в воздухе. Я не думаю, что Ваут так уж силен в этом аспекте. Он может забить головой, но он больше работает за счет своего напора, своей силы», – приводит слова ван Бастена Daily Mail со ссылкой на Ziggo Sport.

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