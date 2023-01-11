Кассано: все говорят, что «Ювентус» вернулся. Вернулся куда? К тому, чтобы быть мусором?

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано высказался о выступлениях «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А.
«Аллегри продолжает говорить, что они идут вперёд шаг за шагом, и минимальная цель клуба — это четвёртое место. Но это ложь, которая вызывает у меня отвращение. Он прекрасно знает, что «Ювентус» и «Интер» — сильнейшие команды в лиге и они должны бороться за скудетто. Я не возражаю против разницы во взглядах, но если вы попытаетесь меня надурить, я сочту это отвратительным.
Все журналисты, экс-игроки и приближённые к клубу люди говорят, что «Ювентус» вернулся. Вернулся куда? К тому, чтобы быть мусором? Они могли выиграть всё, но за исключением матча с «Лацио» всё было ужасно», — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Bobo TV.
- 11 января 2023
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