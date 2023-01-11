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Врач сборной России возглавил медицинский штаб «Черноморца» из Новороссийска

Врач сборной России возглавил медицинский штаб «Черноморца» из Новороссийска
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Врач сборной России Михаил Вартапетов возглавил медицинский департамент футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска.

«Михаил Гургенович Вартапетов родился 5 января 1961 года в Москве. Наибольшую известность приобрёл, возглавив медицинский департамент ФК «Спартак-Москва», в котором он проработал более 10 лет. С 2021 года является врачом сборной России по футболу.

До прихода в спортивную медицину Михаил Гургенович 19 лет работал врачом «Скорой помощи», спасал жертв катастроф и терактов, а также был главным травматологом «Скорой помощи» города Москвы.

Мы приветствуем Михаила Гургеновича в нашем клубе и желаем ему успехов в работе на благо «Черноморца», — написала пресс-служба «Черноморца» на клубном сайте.

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