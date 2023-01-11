Пейдж: Бэйл принёс Уэльсу всемирную славу

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж отреагировал на решение валлийского футболиста Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру.



«То, что он сделал для нас, феноменально. Не только с футбольной точки зрения, но и как для нации. Гарет принёс Уэльсу всемирную славу благодаря своей игре в «Реале» и в «Тоттенхэме», а также на чемпионате мира. Мы все должны гордиться его достижениями.



Бэйл всегда был горд носить футболку сборной Уэльса. Конечно, мы будем скучать по нему. Это не та новость, с которой хотелось бы начать новый год, но мы знали, что однажды этот момент настанет. Мы просто не знали, когда именно это произойдёт. Сейчас мы должны отметить его прекрасную карьеру. Возможно, в будущем нам удастся привлечь Гарета к работе в сборной», — приводит слова Пейджа Sky Sports.