Гунько: Абаскаль не уйдёт из «Спартака». Думаю, он настроен на долгосрочную работу

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько выразил уверенность в том, что нынешний наставник красно-белых испанец Гильермо Абаскаль не планирует уходить из команды.

«Я думаю, что Абаскаль не уйдёт. Потому что он приходил в период, достаточно непростой для клуба. С того момента особо ничего не поменялось. Сейчас из того, что я вижу в прессе, он заинтересован в тех футболистах, с которыми он вместе работал. Это может говорить о том, что он готов на долгосрочную работу», – приводит слова Гунько Metaratings.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.