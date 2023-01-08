Агент прокомментировал слухи о том, что Абаскаль может покинуть «Спартак»

Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал информацию о том, что специалист может покинуть московский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что Абаскаль может уйти из «Спартака», поскольку у него есть предложение от испанского клуба.

«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» — приводит слова Собрадо Sport24.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. Под руководством специалиста «Спартак» провёл 24 матча во всех турнирах, одержав 15 побед, три раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 36 очков.