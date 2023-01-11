Гунько: у «Зенита» и других команд РПЛ разные отправные точки. Это не равная игра

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге, заявив, что у санкт-петербургского «Зенита» и других команд совершенно разные отправные точки в селекции.
«Может ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство во второй половине сезона? Посоревноваться есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно. Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» они совершенно отличны от отправных точек «Зенита». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», — приводит слова Гунько Metaratings.
«Зенит» становился чемпионом РПЛ на протяжении четырёх последних сезонов с 2019 по 2022 год. В текущем розыгрыше чемпионата России санкт-петербургская команда также возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей, и опережает ближайших преследователей на шесть баллов.
- 11 января 2023
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