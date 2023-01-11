В «Боруссии» подтвердили, что Мукоко может уйти из клуба на правах свободного агента

Исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Юссуфы Мукоко. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

«Если идеи обеих сторон не совпадают, то Юссуфа не продолжит играть за нас, однако это последний этап. Это может случиться, но, конечно, мы надеемся, что Мукоко останется с нами», — приводит слова Ватцке Sky Germany.

Юссуфа Мукоко перешёл в структуру «Боруссии» летом 2016 года в 12-летнем возрасте. В нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Барселона», сам Мукоко тоже не против продолжения карьеры в столице Каталонии.

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