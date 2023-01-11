Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в стартовый состав команды на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится сегодня, 11 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике, Камара, Фофана, Дьятта, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.

Команда Головина занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка после 17 сыгранных матчей. Сам российский полузащитник принял участие в 16 встречах Лиги 1, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Лорьян» уступает «Монако» два очка, занимая шестое место в таблице.