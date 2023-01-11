Гончаренко: Марио Фернандес ― супертоп. Готов положить голову на отсечение ради победы
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мнением о своём бывшем крайнем защитнике Марио Фернандесе, с которым они вместе работали в московском ЦСКА.
«Марио Фернандес — один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес ― супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры. Команда же видит, как он тренируется — готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но всё делает», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В данный момент 32-летний футболист выступает в аренде за бразильский клуб «Интернасьонал», в котором он будет находиться до конца сезона-2022/2023.
Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.
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