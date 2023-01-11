Анчелотти — четвёртый тренер в истории «Реала», достигший показателя в 200 матчей за клуб

Сегодня, 11 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Эта встреча стала для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти 200-й у руля команды.

Только три тренера проводили у руководства мадридской командой больше матчей. Это Мигель Муньос (605), Зинедин Зидан (263) и Висенте дель Боске (246).

63-летний Анчелотти впервые пришёл в «Реал» летом 2013 года и проработал в команде два сезона. В июле 2021 года он вновь возглавил команду и тренирует её до сих пор. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Вместе с Анчелотти «Реал» завоевал восемь трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

Видеообзор. «Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры:

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