Globo: «Зенит» завладел 55% прав на Ренана. Клуб получит процент с продажи Ивана

«Зенит» и «Коринтианс» завершили процесс обменами прав на футболистов. В Россию отправились защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, в обратном направлении — нападающий Юри Алберто. Портал Globo опубликовал подробности сделки.

Что получил «Коринтианс»:



50% прав на Юри Алберто.

Что получил «Зенит»:

50% от суммы последующей продажи Юри Алберто;

55% прав на Роберта Ренана (остальная часть — у клуба «Новоризонтино»);

90% прав на Ду Кейроса (остальные 10% — у самого игрока);

10% от суммы последующей продажи Ивана;

50% прав на Густаво Мантуана, если футболист вернётся в «Коринтианс»/скидка на его трансфер;

приоритетное право выкупа полузащитника Педро.

Дополнительно:



«Коринтианс» предлагал «Зениту» выкупить 80% на Мантуана за € 10 млн;

сумма выкупа за 16-летнего Педро для иностранных клубов — € 50 млн.