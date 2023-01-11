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Globo: «Зенит» завладел 55% прав на Ренана. Клуб получит процент с продажи Ивана

Globo: «Зенит» завладел 55% прав на Ренана. Клуб получит процент с продажи Ивана
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«Зенит» и «Коринтианс» завершили процесс обменами прав на футболистов. В Россию отправились защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, в обратном направлении — нападающий Юри Алберто. Портал Globo опубликовал подробности сделки.

Что получил «Коринтианс»:

50% прав на Юри Алберто.

Что получил «Зенит»:

50% от суммы последующей продажи Юри Алберто;
55% прав на Роберта Ренана (остальная часть — у клуба «Новоризонтино»);
90% прав на Ду Кейроса (остальные 10% — у самого игрока);
10% от суммы последующей продажи Ивана;
50% прав на Густаво Мантуана, если футболист вернётся в «Коринтианс»/скидка на его трансфер;
приоритетное право выкупа полузащитника Педро.

Дополнительно:

«Коринтианс» предлагал «Зениту» выкупить 80% на Мантуана за € 10 млн;
сумма выкупа за 16-летнего Педро для иностранных клубов — € 50 млн.

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Источник: 16-летний Педро — ключевая цель сделки «Зенита» и «Коринтианса»
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