Globo: «Зенит» завладел 55% прав на Ренана. Клуб получит процент с продажи Ивана

«Зенит» и «Коринтианс» завершили процесс обменами прав на футболистов. В Россию отправились защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, в обратном направлении — нападающий Юри Алберто. Портал Globo опубликовал подробности сделки.
Что получил «Коринтианс»:
50% прав на Юри Алберто.
Что получил «Зенит»:
50% от суммы последующей продажи Юри Алберто;
55% прав на Роберта Ренана (остальная часть — у клуба «Новоризонтино»);
90% прав на Ду Кейроса (остальные 10% — у самого игрока);
10% от суммы последующей продажи Ивана;
50% прав на Густаво Мантуана, если футболист вернётся в «Коринтианс»/скидка на его трансфер;
приоритетное право выкупа полузащитника Педро.
Дополнительно:
«Коринтианс» предлагал «Зениту» выкупить 80% на Мантуана за € 10 млн;
сумма выкупа за 16-летнего Педро для иностранных клубов — € 50 млн.
- 12 января 2023
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:03
-
00:00
- 11 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:15