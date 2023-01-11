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Манчини — о последних словах Виалли: он сказал, что Италия должна выиграть ЧМ-2026

Манчини — о последних словах Виалли: он сказал, что Италия должна выиграть ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своём последнем разговоре со скончавшимся в начале января легендарным итальянским футболистом и тренером Джанлукой Виалли, который был одним из самых близких людей бывшего наставника «Манчестер Сити» и «Зенита».

«Джанлука сказал мне, что мы должны выиграть чемпионат мира 2026 года и что он будет с нами. Безусловно, он будет там вместе с нами, и мы надеемся, что сможем посвятить ему такую большую победу в ближайшее время.

В декабре я навещал его в Лондоне, потому что немного боялся за Джанлуку. Он проснулся, мы вместе смеялись, шутили. Он сказал мне: «Я спокоен, будьте спокойны и вы». Он подбодрил меня, после чего мы уже не виделись», — сказал Манчини в эфире радио Rai 1.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
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