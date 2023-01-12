Месси стал вторым игроком, забивавшим голы в топ-лигах каждый год с 2005-го

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал вторым футболистом, которому удалось забивать хотя бы один гол в топ-лигах на протяжении последних 15 лет, сообщает Gracenote Sports.
Месси в сегодняшнем матче чемпионата Франции с «Анже» стал автором второго гола. Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Примечательно, что данный матч стал первым для Месси после триумфального для сборной Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Перед началом встречи парижский клуб занимал первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 набранными после 17 матчей очками. «ПСЖ» потерпел лишь одно поражение в Лиге 1 сезона-2022/2023. «Анже» занимал последнее, 20-е, место в розыгрыше турнира, набрав всего восемь очков за 17 проведённых встреч.
Вторым таким игроком является 37-летний футболист «Реала Сосьедад» Давид Сильва. Сильва отличился 8 января в матче чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).
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