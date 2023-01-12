Анчелотти — о победе над «Валенсией»: это был вечер страданий

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в 1/2 финала Суперкубка Испании (1:1, 4:3 по пенальти).



«Это был вечер страданий. После гола соперников всё стало сложнее. Но отличительная черта этого клуба: «До конца, вперед, «Реал»!» Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить.



В первой тайме мы полностью контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, но в дополнительное время смогли добавить. Думаю, мы не смогли показать свой лучший уровень, но всё же смогли добиться результата. Нам немного не хватило свежести, мы только недавно вернулись после перерыва, так что есть над чем поработать. Команда не развалилась и мне это очень нравится», — приводит слова Карло Анчелотти AS.