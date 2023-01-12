Гончаренко: если на ЧМ нет сборных России, Беларуси или Украины — болею за Аргентину

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, за кого обычно болеет на чемпионате мира по футболу, если на турнире не принимают участие команды России, Беларуси или Украины.

«Мой первый осознанный чемпионат мира ― 1990 год. Я видел Марадону ещё до наркотиков и всех остальных дел. С тех пор, если на ЧМ нет сборных России, Беларуси или Украины — всегда болею за Аргентину. Я был в Неаполе, ходил к мемориалу Марадоны — для меня это особенная история», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

На прошедшем чемпионате мира по футболу в Катаре победу одержала именно команда Аргентины. В финале турнира подопечные Лионеля Скалони в серии послематчевых 11-метровых ударов оказались сильнее французов.

Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 января.