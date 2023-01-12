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Гончаренко рассказал, зачем процитировал бывшего президента США Буша на тренировке «Урала»

Гончаренко рассказал, зачем процитировал бывшего президента США Буша на тренировке «Урала»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, для чего использовал на тренировке команды цитату бывшего президента США Джорджа Буша.

«Я люблю читать интервью умных людей. Я очень люблю интервью Познера. Мне очень запала в душу его беседа с Татьяной Черниговской (российская учёная в области нейронауки и психолингвистики. — Прим. «Чемпионата»). Она чуть ли не единственный человек, кого он звал дважды. Я постоянно выписываю фразы из интервью, которые мне нравятся — это даёт мне базу. А потом из своего «чердака» я их достаю, чтобы с помощью них донести свой посыл до команды. На мой взгляд ― к установке и разбору надо готовиться ровно так, как и к тренировке.

Кого цитировал на тренировках? У меня большая база цитат. К примеру, недавно в «Урале» цитировал Джорджа Буша. Как-то его спросили: «Что изменилось с тех пор, как вы перестали быть президентом?» Ответ был гениальный: «Я стал чаще проигрывать в гольф». Ведь когда ты президент, тебе все поддаются, «играют против мантии». А когда уже нет ― все хотят тебя задеть. Эммерсона эта фраза очень зацепила. Я хотел донести, что если ты играешь против «Реала» или «Зенита», то не надо играть «против мантии». Надо – против майки», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:

«Люди гибнут, родственники перестают общаться. Ужасно». Откровенное интервью с Гончаренко «Люди гибнут, родственники перестают общаться. Ужасно». Откровенное интервью с Гончаренко
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