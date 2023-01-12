Гильермо Абаскаль: не сумел насладиться ЧМ-2022, потому что Испания вылетела

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поздравил всех с Новым годом, а также рассказал о просмотре чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Хочу поздравить всех с Новым годом. Желаю всем всего наилучшего. Для нас такие паузы непривычны. Как испанец я даже не сумел насладиться чемпионатом мира, потому что мы вылетели. Сейчас мы начинаем работу, начинаем новый этап», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 17 туров набрав 36 очков. Красно-белые перед возобновлением сезона проведут три сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке.