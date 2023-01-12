Гильермо Абаскаль заявил, что Виктор Мозес пропустит первый сбор «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоявшемся медицинском осмотре футболистов клуба, а также о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
«Вчера у нас был медосмотр. Сегодня игроки проходят тестирование на физические кондиции, проверяем состояние связок. По итогам будет принято решение, кто сможет продолжить подготовку на сборах.
Если говорить персонально, то у нас были игроки, у которых были длительные травмы — например, Мозес. Мы с ним встречались, следим за его состоянием. Первый сбор он пропустит, но возможно, что во втором уже сможет принять участие», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на первый сбор «Спартак» отправится в ОАЭ. Он состоится с 13 по 27 января.
- 12 января 2023
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