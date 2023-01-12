Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль заявил, что Виктор Мозес пропустит первый сбор «Спартака»

Гильермо Абаскаль заявил, что Виктор Мозес пропустит первый сбор «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоявшемся медицинском осмотре футболистов клуба, а также о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Вчера у нас был медосмотр. Сегодня игроки проходят тестирование на физические кондиции, проверяем состояние связок. По итогам будет принято решение, кто сможет продолжить подготовку на сборах.

Если говорить персонально, то у нас были игроки, у которых были длительные травмы — например, Мозес. Мы с ним встречались, следим за его состоянием. Первый сбор он пропустит, но возможно, что во втором уже сможет принять участие», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на первый сбор «Спартак» отправится в ОАЭ. Он состоится с 13 по 27 января.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023