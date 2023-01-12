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Защитник «Урала» охарактеризовал Виктора Гончаренко

Защитник «Урала» охарактеризовал Виктора Гончаренко
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Защитник «Урала» Егор Филипенко высказался о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Гончаренко. Футболист пересекался с наставником ещё во времена игры за БАТЭ.

«Когда я работал с Виктором Михайловичем [в БАТЭ], то у него был опыт работы только в чемпионате Беларуси. После этого он поработал во многих командах России, в том числе в сильном ЦСКА. Сейчас видно, что Гончаренко — опытный тренер и в его работе много поменялось. Хотя в плане определённой жёсткости он остался таким же требовательным. Тем не менее он чувствует, когда можно спокойно поговорить или пошутить, но что касается тренировочного процесса, то там слабину давать нельзя», — приводит слова Филипенко официальный сайт «Урала».

«Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко «Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко
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