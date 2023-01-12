«Рубин» объявил о назначении нового президента

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении нового президента. Эту должность занял Марат Сафиуллин – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Ранее «Рубин» объявил об уходе бывшего генерального директора клуба Рустема Сайманова. СМИ сообщали, что эту должность займёт Александр Айбатов. Также было объявлено об образовании нового юридического лица – Автономной некоммерческой организации «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанцы сыграют с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.